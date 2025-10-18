xs
xsm
sm
md
lg

คืบเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหัก ถ.พิบูลสงคราม MEA จ่ายไฟกลับได้ครบทุกจุดแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (18 ต.ค.) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เร่งแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับจากเหตุรถชนเสาไฟฟ้าหัก 3 ต้น บริเวณ ถ.พิบูลสงคราม โดยสามารถจ่ายไฟกลับได้ครบทุกจุดแล้ว

MEA ขออภัยในความไม่สะดวก