"กรณ์"โพสต์แนะนำ"อาร์ท"ผู้บริหารหน้าใหม่ ปชป. มาร่วมผลักดัน นโยบาย ศก.ระหว่างประเทศ

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ปัจจุบันกลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ #ประชาธิปัตย์ มีการเลือกหัวหน้าพรรค และทีมบริหารพรรคใหม่ทั้งชุด
พรรคมีผู้บริหารหน้าใหม่หลายคน ผมขอแนะนำคนนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนครับ
คุณอาร์ท “วีระพงษ์ ประภา” จะมาช่วยเราในภารกิจสำคัญ นั่นคือการกำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่องนี้ไทยเราอยู่ในช่วงท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง tariff หรือความจำเป็นในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย
คุณอาร์ท เป็นคนหนุ่มไฟแรง อายุเพียง 41 ปีแต่ประสบการณ์เหลือล้นเกินวัย เคยดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทย-อียู (Thai-EU FTA) การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก
จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัย Wellington นิวซีแลนด์ ปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจาก London School of Economics (LSE) และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) หลักสูตรผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังสะสมประสบการณ์ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศด้านการค้า การลงทุนที่เป็นธรรมและยั่งยืนกว่า 20 ปี
วันนี้คุณอาร์ท-วีระพงษ์ พร้อมนำประสบการณ์จากต่างประเทศ ผนวกกับการขับเคลื่อนนโยบายในฐานะผู้แทนการค้าไทย มาร่วมผลักดัน “นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” เพื่อให้ธุรกิจไทยและคนไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในสมรภูมิการค้าอันดุเดือดของโลกในยุคปัจจุบัน
ฝากติดตามการทำงานพวกเราอย่างเข้มข้นต่อไปครับ