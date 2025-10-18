xs
หลายพื้นที่ กทม.พบฝนเล็กน้อย-ปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานว่าเวลา 21.00 น. / พื้นที่ กทม.พบฝนเล็กน้อย-ปานกลาง เขตทุ่งครุ ดอนเมือง เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้