รฟม.อัปเดตความคืบหน้าซ่อมแซม ถ.สามเสนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า อัปเดตความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (วันที่ 18 ตุลาคม 2568)

ผู้รับจ้างทำการถมทรายเพื่อปรับระดับพื้นผิวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2568 ถมทรายไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตร และได้เริ่มทำการปรับระดับพื้นที่โดยการถมหินคลุกไปแล้วประมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร

ในส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนจะดำเนินการหลังจากการถมหินคลุกแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป