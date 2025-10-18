รฟม.อัปเดตความคืบหน้าซ่อมแซม ถ.สามเสนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล

เพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า อัปเดตความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (วันที่ 18 ตุลาคม 2568)
ผู้รับจ้างทำการถมทรายเพื่อปรับระดับพื้นผิวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2568 ถมทรายไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตร และได้เริ่มทำการปรับระดับพื้นที่โดยการถมหินคลุกไปแล้วประมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร
ในส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนจะดำเนินการหลังจากการถมหินคลุกแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป