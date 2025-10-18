‘ณรงเดช’เตรียมขอข้อมูลกรมฝนหลวงฯ ปฏิบัติการปีที่ผ่านมา ภารกิจใดบ้างได้รับมอบหมายจาก รมต. ใครเป็นผู้อนุมัติ

นายณรงเดช อุฬารกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพเฮลิคอปเตอร์สีเขียว เกษตร 2311 พร้อมระบุว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีบทบาทหน้าที่หลัก อยู่ 5 ด้าน
1.กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการ “น้ำในชั้นบรรยากาศ” รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานน้ำต่าง ๆ เพื่อให้เกิดระบบบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ
2.ปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ เขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ภัยแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติอื่น ๆ
3.ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมถึงการดัดแปรสภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4.ปฏิบัติการด้านการบินและการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจฝนหลวง การวิจัย และการเกษตร
5.ภารกิจอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
ดังนั้น หากจะมีภารกิจอื่นใด นอกเหนือจากแผนหลักของกรม จะต้องเป็นการมอบหมายตาม ข้อ 5. เท่านั้น
นายณรงเดช ระบุว่า เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของกรมฯ มีหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นมีภารกิจที่ต่างกัน เช่น เฮลิคอปเตอร์ Bell 407GXP ซึ่งเป็นหนึ่งในอากาศยานหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจให้บริการดังนี้ สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น สัปดาห์นี้ ผมจะทำหนังสือสอบถามไปยัง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอข้อมูล “การปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา”ว่ามีภารกิจใดบ้าง ที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรี ใครเป็นผู้อนุมัติ" และหากไม่ใช่ หน่วยราชการ สามารถขอใช้บริการได้หรือไม่ อย่างไร