ทล.สรุปสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ ล่าสุดยังผ่านไม่ได้ใน แนะนำตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงก่อนเดินทาง

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม สรุปสถานการณ์ล่าสุด พบการจราจรผ่านไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่ ทล.1012 ฮอด - วังลุง ช่วง กม.12+800 - 14+200 (สิ้นสุดสายทาง กม.14+900 ทางเข้า บ้านวังลุง) จนท.หมวดฯ ดอยเต่าติดตั้งป้ายห้ามผ่านทาง ใช้ทางเลี่ยง เข้าพื้นที่สวนเกษตร ของชาวบ้านในพื้นที่
เส้นทางเลี่ยง (ไป อ.ฮอด - บ.นาคอเรื่อ) :
* จากบ้านแพะดินแดง อ.ฮอด ใช้เส้นทล. 1012 จนถึงกม.11+200 เลี้ยวขวาเข้าซอยเสาหลักเมืองฮอด พิสดารนคร
* ใช้เส้นทางท้องถิ่นไปบรรจบ ทล.1012 กม.14+500 ที่รร.บ้านทรายแก้ว เลี้ยวขวาไป บ้านนาคอเรือ
สอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)