อดีตบิ๊ก ศรภ.เผยสาเหตุทำไมไทยไม่จัดการปัญหากับกัมพูชาแบบเกาหลีใต้

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทำไมเราจึงไม่ทำแบบเกาหลีใต้บ้าง
หลายคนพยายามชี้นำให้ไทยจัดการปัญหากับกัมพูชา ให้รวดเร็ว ทันใจแบบเกาหลีใต้บ้าง เพราะคนของเรา ไม่ว่าจะทำผิดอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่ควรไปนอนตายกลางถนนในกัมพูชาแบบที่เป็นข่าวไปแล้ว โดยที่ไม่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนคนไหนออกมาท้วงติง นี่ไม่รวมถึงเด็กๆของเราที่ต้องตาย แบบน่าอนาถใจจากจรวดทำลายของกัมพูชา เรื่องนี้มาลองทบทวนกันดูนะครับ เริ่มต้นด้วยคำถาม ว่า “ทำไมเกาหลีใต้จึงกล้าทำแบบนี้”
1.เกาหลีใต้ กับ ไทย เหมือนกัน ตรงที่มีศักยภาพทางทหาร เหนือกว่ากัมพูชาทั้งคู่ แต่เกาหลีใต้มีเหนือกว่าไทยอีก ตรงที่มียุทโธปกรณ์และ “ฐานทัพสหรัฐฯ” คอยหนุนหลังอยู่ด้วย จึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจของนานาชาติ ส่วนไทยนั้นเป็นกลางไม่มีใครหนุน
2.ถ้าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกัน เกาหลีใต้ก็คงลำบากใจที่จะทำแบบนี้เช่นกัน เพราะเรื่องราวอาจขยายตัวออกไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ ไทยเราก็ตกที่นั่งในลักษณะนี้ จึงต้องปฏิบัติกับกัมพูชาด้วยกติกาสากล เริ่มจากเบาๆไปหาหนักครับ เพราะไทยก็ไม่สามารถย้ายแผ่นดินหนีกัมพูชา ไปได้เช่นกัน
3. จากเหตุผลในข้อ 1. เราจึงเห็นเกาหลีใต้ใช้ลำโพงเปิดเพลงป็อบ ให้ทหารเกาหลีเหนือฟัง(ก่อกวน) อยู่นาน เนื่องมาจากทางกองทัพเกาหลีเหนือ ได้ปล่อยบอลลูนบรรจุ ขยะถึง 260 ลูก ที่ใส่ทั้ง มูลสัตว์และขยะ เข้ามาทิ้งในฝั่งเกาหลีใต้ก่อน สัดส่วนการตอบโต้จึงพอๆกัน
4.ต่อมาเกาหลีเหนือก็ตั้งลำโพง กระจายเสียงตอบโต้เกาหลีใต้บ้าง ต่างคนต่างเปิดใส่กันอยู่หลายวัน เกาหลีใต้ก็เริ่มเดือดร้อน เพราะประชาชนเกาหลีใต้ เริ่มได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงเช่นกัน จนออกมาท้วงติงรัฐบาลตนเอง ส่วนเกาหลีเหนือนั้น ประชาชนอยู่ลึกเข้าไปจากชายแดน และถึงเดือดร้อน ก็ไม่สามารถออกมาโวยวายได้
…ในมุมมองของผม ช่วงนี้เป็นโอกาสทองของรัฐบาลไทย และทหารของชาติ ที่จะเคลื่อนไหวเชิงรุก จัดการปัญหาของกัมพูชาให้เร็วขึ้น เพราะ ฮุนเซนกำลังเจอปัญหาหลายด้านจนหัวหมุนไปหมด ดังนั้นเราจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับ ให้มันจบๆไป หลังจากนั้นไทยกับกัมพูชา จะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ แบบมีเหตุมีผล อย่างคนมีอารยะเค้าคุยกัน
พลโท นันทเดช / 18 ตุลย์ 68