กรมชลฯ เผยเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย หลังฝนตกต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น. ของวันนี้(18 ต.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,839 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานี ct.25 แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 125 ลบ.ม./วินาที ก่อนจะไหลมาสมทบบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลต่อเนื่องให้ที่สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,400 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มเพิ่ม
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องและฝนที่ตกในระยะนี้ เขื่อนเจ้าพระยา จะทยอยปรับเพิ่มการระบาย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จากอัตรา 2,400 ลบ.ม./วิ เป็นอัตรา 2,500 ลบ.ม./วิ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันนี้ (ชั่วโมงละ 15 ลบ.ม./วิ โดยประมาณ) และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณ
-คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
-วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง
-อำเภอป่าโมก จังหวะดอ่างทอง
-คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
-ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย
-วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-อำเภอเมืองสิงห์บุรี
-อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูง หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป