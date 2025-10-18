พบอิฐโบราณชิ้นสำคัญหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ จ.เชียงราย

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ รายงานว่า พบ “อิฐประทับปีศักราช” ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม ระหว่างการบูรณะเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 โดยอิฐมีตัวอักษร “ร.ศ. ๑๓๐”, “ศ.ก. ๑๒๒” และ “ร.จ. ๑๒๗” ซึ่งหมายถึงปี พ.ศ. 2446–2454 สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คาดว่า อาคารถูกสร้าง (ราว พ.ศ. 2440–2450) โดยถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะไม่เคยพบอิฐประทับศักราชในอาคารร่วมสมัยมาก่อน แม้แต่ในกรุงเทพฯ ปัจจุบันอิฐดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่