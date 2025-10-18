กองกำลังบูรพารวบ 9 แรงงานกัมพูชาลักลอบเข้าไทย

กองกำลังบูรพา ,หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด โดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 (กองร้อยทหารพรานที่ 1303) ร่วมกับ หมวดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด ,หน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่ 11 ,ชุดปฏิบัติงานข่าวที่ 3 กองกำลังบูรพา ,หมวดทหารม้าลาดตระเวน ทำการลาดตะเวนด้วยการเดินเท้าเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันอาชญากรรม และการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวบริเวณแปลงพื้นที่ทำกินของราษฎร บ.เขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ระหว่างออกตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลบซ่อนอยู่ในป่ามีลักษณะคล้ายแรงงานชาวกัมพูชาชุดตรวจร่วมจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบแรงงาน ชาวกัมพูชาจำนวน 9 คน(ชาย 6คน ,หญิง.3 คน)
จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารแสดงตนและเอกสารการลงทะเบียนให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักร ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมแรงงาน ชาวกัมพูชาทั้งหมด ส่งให้กับ สภ.คลองหาด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป