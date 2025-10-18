ศูนย์วิจัยฯ สำรวจพื้นที่​ อช.หาดเจ้าไหม​ พบ"พะยูน"สุขภาพสมบูรณ์ 2 ตัว

ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) รายงานผลการสำรวจล่าสุดว่า พบพะยูนสุขภาพดี 2 ตัว บริเวณเกาะมุกด์ทางทิศใต้และหาดหยงหลำ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยใช้เทคโนโลยีโดรนบินสำรวจทางอากาศในช่วงน้ำขึ้น
นายจินดา ศรีสุพพัตพงษ์ หัวหน้าศูนย์ฯ เปิดเผยว่า พะยูนที่พบแยกเป็นบริเวณเกาะมุกด์ 1 ตัว และหาดหยงหลำ 1 ตัว โดยทั้งสองตัวมีสุขภาพดีมาก วัดความสมบูรณ์ของร่างกาย (BCS) ได้ในระดับ 3 เต็ม 5 มีอัตราการหายใจปกติ และแสดงพฤติกรรมการว่ายน้ำหาอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแหล่งหญ้าทะเลและสภาพแวดล้อมทางทะเลในบริเวณดังกล่าวยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มสูงขึ้น
ปฏิบัติการดังกล่าว ดำเนินการภายใต้นโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง พร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกแบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก โดยเน้นการจัดทีมลาดตระเวนในแหล่งหญ้าทะเล โดยการใช้โดรนและระบบ Citizen Science ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาประกาศเขตคุ้มครองใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัย พร้อมดำเนินการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม และให้คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดนี้ เป็นไปตามภารกิจของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืน
"พะยูน" เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย การติดตามสถานภาพประชากรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ในระยะยาว