เปิดตลาดทองคำร่วงแรง 1,200 บ. รูปพรรณขายออก 66,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.14 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 1,200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท