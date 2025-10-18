"หมอวรงค์"จี้พรรคส้มตอบคำถาม ปชช.กรณีมีข้อสงสัยไปสนับสนุนแนวร่วม BRN หรือไม่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #พรรคส้มต้องชี้แจงคนไทย
ผมเริ่มมีข้อสงสัยพรรคส้ม ที่ควรต้องตอบคำถามประชาชนไทย กรณีที่มีข้อสงสัยว่า พรรคส้มไปสนับสนุนแนวร่วมBRN หรือไม่
เหตุการณ์ล่าสุดที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 15 ตุลาคม 2568 ที่มีเหตุความรุนแรง และแนวร่วมBRN เสียชีวิต1ราย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เสียชีวิตที่รพ.สายบุรี 1ราย
คนที่มาปลุกระดมมวลชน ที่จะนำศพแนวร่วมBRNไปแห่เพื่อยกย่อง ให้เป็นวีรบุรุษ และมีการตะโกน "ปาตานีเรียกร้องเอกราช/เมอร์เดก้า" กลายเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคส้ม
สิ่งที่พรรคส้มต้อง ชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนทราบคือ
1.มีประชาชนสงสัยว่า พรรคส้มไปเป็นแนวร่วมโจรใต้BRNหรือไม่?
2.ทำไมพรรคส้มไปนำแนวร่วมBRN มาสมัคร ส.ส.?
3.ทำไมแกนนำพรรคส้มหลายคน ร่วมกิจกรรมกับแนวร่วม BRN และมีภาพถ่ายร่วมกันหลายคน
นี่คือข้อสงสังพื้นฐานที่พวกท่านควรต้องชี้แจงประชาชนไทย ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร