กทม.ชวนประชาชนทุกสิทธิ์ร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี ปีละ 1 ครั้ง

กรุงเทพมหานครชวนประชาชนทุกสิทธิ์ร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้ “BKK Wellness Clinic” สำหรับผู้ที่ไม่เคยตรวจสุขภาพ หรือเว้นการตรวจเกิน 6 เดือนขึ้นไป เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบริการ ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. ทั้ง 11 แห่ง
ตรวจพื้นฐาน : ตรวจคัดกรองสุขภาพ, ตรวจเลือด, เอกซเรย์ปอด, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจเบาหวานขึ้นตา
ตรวจตามความเสี่ยง : มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งลำไส้
โดยงดน้ำ-งดอาหารอย่างน้อย 8 ชม.ก่อนตรวจ
เปิดให้บริการวันจันทร์–ศุกร์ ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง
สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ UMSC ของแต่ละโรงพยาบาล