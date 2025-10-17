พาณิชย์จัดมหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญราคาประหยัด คาดลดค่าครองชีพกว่า 750 ล้านบาท

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการแถลงเปิดงาน "มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด" ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยในปีนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร 97 ราย ประกอบด้วย สมาคมตลาดสดไทย สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย (TFA) ผู้ผลิต ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม และ Platform Online จัดโปรโมชันลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ มาจำหน่ายระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2568 จำนวน 9 วัน คาดลดค่าครองชีพกว่า 750 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ 2,250 ล้านบาท โดยสินค้า 3 กลุ่ม กว่า 2,400 รายการ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ลดราคาวัตถุดิบ ซอสปรุงรส อาหารสำเร็จรูป ผัก-ผลไม้ เครื่องดื่ม ลดสูงสุดกว่า 56%
กลุ่มที่ 2 เชื่อมโยงสินค้าผักปลอดภัยจากตลาดกลาง จำหน่ายในราคาประหยัด ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากแหล่งที่มา ผ่าน QR CODE ได้ รวมไปถึงลดราคาอาหารปรุงสด-ปรุงสำเร็จ เมนูทางเลือกราคาประหยัด ร่วมกับตลาดสด 30 ตลาด จำหน่ายในราคา 30-40 บาท/เมนู อาทิ ผัดหมี่ซั่วเจ เผือกทอด มันทอด เต้าหู้ทอด ข้าวราดแกงเจ ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปาเจ น้ำพริกเจ ขนมหวานเจ และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ลดค่าอาหารสูงสุด 50%
กลุ่มที่ 3 ลดราคาอาหารแห่งอนาคต (Plant Based-Future Food) ลดสูงสุด 55% ซึ่งเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นทางเลือกให้ประชาชน อาทิ เส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ำมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากผำ ผำฉะ นมโอ๊ตไข่ผำ วุ้นกะทิไข่ผำ
นางศุภจี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด" ในปีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้หลักการ "กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" ใน 7 นโยบาย Quick Win ที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินการทันที โดยกระทรวงฯ มุ่งดูแลค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม อิ่มบุญและอิ่มใจไปพร้อมกัน
ปีนี้ถือเป็นปีที่ดี เพราะสินค้าที่หลายคนกังวลว่าราคาพืชผักจะสูงขึ้นนั้น จากการลงพื้นที่ตรวจตลาดในช่วงเช้า พบว่าราคายังคงทรงตัว ไม่ได้สูงมาก ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง จึงขอยืนยันว่า อาหารเจในปีนี้จะไม่แพง และทุกคนสามารถเข้าถึงได้แน่นอน