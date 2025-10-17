มทภ.2 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยภายใต้กองทุนหทัยทิพย์

พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยและหลุมบุคคลภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ รวมถึงติดตาม แผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน จำนวน 6 จุดตามลำดับความเร่งด่วน
แผนการดำเนินการการก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดรองรับ 40 คน จำนวน 10 แห่ง และ หลุมบุคคลคู่ จำนวน 328 แห่ง ถูกออกแบบให้ใช้ได้ทั้งในภารกิจป้องกันชายแดน และการหลบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุปะทะ ในส่วนของแผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน 6 จุด ระยะทางรวมกว่า 20 กิโลเมตรนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจจุดแนวพื้นที่ พร้อมกำหนดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการภายใต้กองทุนหทัยทิพย์ได้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้น้อมนำพระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงย้ำว่า "การสร้างกำแพงระหว่างไทย-กัมพูชา ต้องเป็นของที่มั่นคงถาวร และในเรื่องบังเกอร์ (หลุมบุคคล) ก็เป็นความเร่งด่วนจำเป็นสำหรับทหาร และประชาชน" มาขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย