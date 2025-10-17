xs
ราคาทองวันนี้ปรับ 31 ครั้ง [+1,900] รูปพรรณขายออก 68,000 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ (17 ต.ค.) มีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันทั้งสิ้น 31 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 1,900 บาท ส่งผลให้ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 67,100 บาท ขายออกบาทละ 67,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,764.08 บาท ขายออกบาทละ 68,000 บาท