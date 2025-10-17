xs
หุ้นไทยปิดร่วง! -16.85 จุด มูลค่าซื้อขาย 36,760.70 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 16.85 จุด หรือ -1.30% ที่ระดับ 1,274.61 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,760.70 ล้านบาท