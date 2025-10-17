รมช.คมนาคม มอบนโยบาย บขส. ย้ำอำนวยความสะดวก-เน้นความปลอดภัย

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยมีนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. และผู้บริหารเข้าร่วม โดยได้ตรวจเยี่ยมภายในอาคารผู้โดยสาร จุดอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคาร และเยี่ยมชมรถโดยสารใหม่ที่ บขส. ทยอยนำมาให้บริการประชาชน โดยได้ย้ำเรื่องการให้บริการ ความสะอาด ความปลอดภัยของพนักงานขับรถและการให้บริการในจุดต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บขส. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ที่ประชาชนจะต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะเห็นว่าได้มีการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 และอยู่ระหว่างปรับปรุงที่ทำการเดินรถในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน รวมถึงการนำรถโดยสารใหม่ทยอยมาให้บริการ รวมทั้งขอให้ บขส. จัดการเดินรถเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ทั้งระบบล้อ ราง เรือ และอากาศ ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ
ส่วนความคืบหน้าการจัดหารถโดยสารใหม่นั้น บขส. ดำเนินการเช่ารถโดยสารจำนวน 311 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกอบและผลิตรถโดยสาร เมื่อแล้วเสร็จจะทยอยรับรถโดยสารและนำมาให้บริการประชาชนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป และรับรถโดยสารครบทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2568 โดยจะนำมาให้บริการประชาชนในทุกเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อใช้ทดแทนรถโดยสารเช่าที่หมดสัญญาและรถโดยสาร บขส. ที่ปลดระวาง
ปัจจุบัน บขส. มีรถโดยสารให้บริการทั้งหมด 254 คัน สำหรับรถโดยสารใหม่ มีขนาดความยาว 12 เมตร 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1. รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 VIP (ม.1ก) จำนวน 24 ที่นั่ง 2. รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พิเศษ (ม.1พ) จำนวน 32 ที่นั่ง และ 3. รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ม.1ข) จำนวน 36 ที่นั่ง โดยรถโดยสารใหม่เครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 มีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบ GPS กล้อง CCTV เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน และภายในรถจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ช่องเก็บสัมภาระ ช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จไฟ WiFi Free ทีวี ไฟอ่านหนังสือ เบาะที่นั่ง พนักงานขับรถ เบาะที่นั่งผู้โดยสาร และถาดวางอาหาร เป็นต้น
ด้านนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. เปิดเผยว่า บขส. เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งพลัสด้วย" ได้เตรียมระบบรองรับแล้ว คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยได้เตรียมเสริมรถรองรับเพียงพอ หากมี ปชช.ใช้จำนวนมาก
ส่วนการพัฒนาพื้นที่ ในปี 2568 บขส. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ้างที่ปรึกษาพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ซึ่งผลการศึกษาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอของบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ในพื้นที่เดิม ณ ปัจจุบัน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน โดยแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) จุดบริการชาร์จรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต จุดจอดแท็กซี่ จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น โดยหากได้รับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มพัฒนาในปี 2570 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2572 ตามแผนระยะเวลา 3 ปี