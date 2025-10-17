กกล.บูรพา ส่งหน่วยปฏิบัติการเคลียร์ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองจาน

เมื่อเวลา 10.30 น. กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 โดย กองพันทหารช่างที่ 2 (ช.พัน 2) ได้จัดกำลังร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม 1 (นปท.1) เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่สำคัญบริเวณ บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
การปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยตรวจพบทุ่นระเบิดดักรถถัง (Anti-Tank Mine) ชนิด Type 59 ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีอันตรายสูง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและกำหนดขอบเขตอันตรายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัย (Suspected Hazardous Area: SHA) ให้ชัดเจน ก่อนจะเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (Mines/ERW Clearance) และเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยต่อไป โดยถือเป็นการเตรียมการครั้งสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชนชายแดนอย่างยั่งยืน