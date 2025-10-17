xs
สลค.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง กกต. ขอหารือแนวทางจัดทำประชามติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ (สลค.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.) โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะนําคณะเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อหารือแนวทางการจัดทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก (MOU 2543) และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา​ ว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชา​ อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (MOU 2544) ในวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎรเป็นการทั่วไป ไนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม​ 2568 เวลา​ 09.00 -​ 11.00 น.​ ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง