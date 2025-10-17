ไทยเข้าสู่ช่วง "ปลายฝนต้นหนาว" เตือนอากาศแปรปรวนสูง ภาคใต้มีฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศ ช่วงวันที่ 17-26 ตุลาคม 2568 ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วง "ปลายฝนต้นหนาว" อากาศมีการเปลี่ยนแปลงสูง บางวันมีฝน บางวันอากาศเย็น ส่วนภาคใต้ ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะ
ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 17-19 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ฝนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง ยังมีฝนฟ้าคะนองประปรายบางแห่ง ปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
ขณะที่ภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย ควรระวังฝนตกหนักและฝนสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลากได้
ส่วนช่วงวันที่ 20-26 ตุลาคม มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ช่วงแรก ๆ อาจยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อนที่อากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจน โดยภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภู ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว
อย่างไรก็ตาม ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะ มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นระลอก ๆ แต่บางช่วงอาจมีกำลังอ่อนลง ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย และอาจมีฝนบางแห่ง
ขณะที่ภาคใต้ ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ต้องระวังฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้