"สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" โบกมือลาเพื่อไทย ยันไม่เกี่ยวกระแสความนิยมตกต่ำ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากทบทวนเหตุผลต่าง ๆ ที่ผ่านมา ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ โดยอัตโนมัติ โดยมอบหมายให้ทีมงานยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายสมพงษ์ ยืนยันว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะของพรรคที่ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน หรือกระแสความนิยมตกต่ำในปัจจุบัน แต่เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการภายในพรรคที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งทำให้ สส. จำนวนมากรู้สึกอึดอัด เพราะลำดับความสำคัญของพรรคมีปัญหาและไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น จ.เชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทย แต่ในการเลือกตั้งล่าสุดกลับได้เพียง 2 ที่นั่ง จาก 10 เขต และคะแนนบัญชีรายชื่อยังตามหลังคู่แข่งนับแสนคะแนน ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพรรคเดินผิดทาง
นายสมพงษ์ กล่าวว่า เชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของพรรคไทยรักไทย แต่วันนี้กลับแทบเอาตัวไม่รอด ปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี 2563 ที่เปลี่ยนตัวผู้สมัครนายก อบจ. แม้จะชนะเลือกตั้ง แต่การทำงานกลับไม่ร่วมมือกับ สส. คนอื่น ๆ จนทำให้โครงสร้างพังทลาย พร้อมยกตัวอย่างกรณี จ.ลำพูน เขต 1 ที่ผู้สมัครของพรรคแพ้อย่างขาดลอย และล่าสุดพรรคยังเลือกผู้สมัครใหม่โดยไม่ฟังความคิดเห็นหรือทำโพลวัดกระแสในพื้นที่ ซึ่งเท่ากับไม่ให้เกียรติกัน ก็ต้องแยกทางกันไป
นายสมพงษ์ ยืนยันด้วยว่า การลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจส่วนตัว ไม่ได้ปรึกษาหรือแจ้งให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ บุตรชาย ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคทราบ เพราะต้องการแยกเส้นทางทางการเมืองออกจากกันโดยสิ้นเชิง
นายสมพงษ์ ยืนยันว่า ตนไม่ได้ทิ้งพรรคในวันที่ตกต่ำ แต่เป็นฝ่ายที่เลือกจะถอยออกมาเอง เพราะได้ทุ่มเทเต็มที่มาตลอด ทั้งกับพรรคและครอบครัวชินวัตร ทั้งนี้ ในวัย 84 ปี ตั้งใจจะพักจากการเมือง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาขับเคลื่อนประเทศ แต่หากมีพรรคใดต้องการให้ช่วยให้คำปรึกษา ก็พร้อมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของชาติ
อย่างไรก็ตาม นายสมพงษ์ กล่าวขอบคุณนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้ร่วมอุดมการณ์ในพรรคเพื่อไทย พร้อมส่งความปรารถนาดีให้กับทุกคน ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมือง