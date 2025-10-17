xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 27 ครั้ง [+2,050] รูปพรรณขายออก 68,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.30 น. มีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันแล้ว 27 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 2,050 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 67,250 บาท ขายออกบาทละ 67,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,900.52 บาท ขายออกบาทละ 68,150 บาท