ส.โรงแรมฯ จี้รัฐทบทวนวันลาคลอด-ค่าแรงขั้นต่ำ 400 ชี้กระทบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหนัก

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ที่เพิ่มวันลาคลอดจาก 98 วัน เป็น 120 วัน และจ่ายค่าจ้างเต็ม 60 วัน ส่งผลกระทบต่อภาคโรงแรมอย่างมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะแผนกแม่บ้าน ทำให้การหาคนมาทำงานแทนยากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้รัฐทบทวนจำนวนวันลาคลอดให้เหมาะสม เพื่อความเป็นธรรมทั้งแรงงานและผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ เรื่องวันลาคลอดเป็นสิทธิของผู้หญิง แต่การเพิ่มวันลามากเกินไปสร้างอุปสรรคในการบริหารงานและเพิ่มต้นทุนค่าจ้างแรงงานให้สูงขึ้น โดยยอมรับว่าหากกฎหมายบังคับใช้จริง โรงแรมก็ต้องปฏิบัติตาม แต่หวังว่ารัฐจะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ สมาคมโรงแรมไทยได้ให้ฝ่ายกฎหมายยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอทุเลาคำสั่งปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดรอบนอกที่ได้รับผลกระทบหนักจากเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัว
นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรอผลพิจารณาศาลจะช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมได้ในระหว่างรอกฎหมายบังคับใช้