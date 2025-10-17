อุทัยธานีอ่วม! น้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมรอบ 3 ชาวบ้านกว่า 200 หลังเดือดร้อนหนัก

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานี ยังวิกฤต หลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง เป็นรอบที่ 3 ในปีนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน รวมถึงวัดปากคลองท่าซุง หรือวัดสามจีน ต้องเผชิญน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง พระสงฆ์ต้องลุยน้ำออกบิณฑบาตทุกเช้า ขณะที่สวนกล้วย สวนผัก และนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ ได้รับความเสียหายหนัก
ชาวบ้านเปิดเผยว่า ระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า 70 เซนติเมตร ภายใน 3 วัน สาเหตุจากฝนตกหนักทางภาคเหนือ ทำให้น้ำไหลระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้น้ำท่วมสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซ้ำยังมีขยะและผักตบชวาลอยเต็มพื้นที่ สร้างความกังวลว่าน้ำจะเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นหากท่วมขังนาน
ขณะที่ประชาชนต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกจากบ้าน หลายครัวเรือนเร่งขนของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำ และเตรียมกักตุนอาหารแห้งไว้ใช้ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยโดยด่วน