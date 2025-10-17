คาดเทศกาลกินเจปีนี้ เงินสะพัด 4.5 หมื่นล้าน สูงสุดรอบ 5 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการกินเจระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2568 จำนวน 1,272 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชน 34% กินเจ ขณะที่ 66% ไม่กินเจ โดยเหตุผลที่เลือกกินเจส่วนใหญ่เพื่อตั้งใจทำบุญ รองลงมา คือ กินเฉพาะเทศกาล กินฟรีที่โรงเจ และเพราะคุณค่าทางอาหาร
สำหรับเทศกาลกินเจปีนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดรวม 45,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน ที่มีเงินสะพัด 45,003 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เกิดจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการคนละครึ่ง