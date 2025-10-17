รพ.ศิริราชชวนบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป! หลังเลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลน!

ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดหมู่ O A B AB เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ณ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3
- ห้องรับบริจาคเลือดเปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30 - 16.00 น.
- ห้องรับบริจาคเกล็ดเลือดเปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30 - 14.00 น. และ วันอาทิตย์ เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30 - 13.30 น.
หยุดทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับสถานที่จอดรถ หากมาบริจาคเลือดศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในช่วงวันทำการของโรงพยาบาลศิริราช แนะนำจอดรถที่ ชั้น B ศูนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า แล้วเดินทางต่อด้วยรถ Shuttle Bus ฟรี ด้านหน้าศูนย์การค้า
(เส้นทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ศิริราช) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ส่วนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถจอดได้ที่ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช อย่างไรก็ตาม จำนวนที่จอดรถอาจมีจำกัด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้