รมช.กษ.เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรเดือดร้อนจากภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ช้างซ้าย

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า พื้นที่ตำบลช้างซ้าย เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นแอ่งกระทะ
นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 18.64 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างคันคลองสูง 2 - 3 เมตร ซึ่งระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างได้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย 6 หมู่บ้าน
สำหรับปัญหาที่พบคือ เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ เนื่องจากทางระบายน้ำของโครงการมีไม่เพียงพอและมีวัชพืชอุดตันทางน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงคลองได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาง การเกษตร อีกทั้งความสูงของคันคลองและความลาดชันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทำให้ชาวบ้านเดินทางไปทำการเกษตรและขนย้ายผลผลิตได้ยากลำบาก
นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 18.64 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างคันคลองสูง 2 - 3 เมตร ซึ่งระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างได้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย 6 หมู่บ้าน
สำหรับปัญหาที่พบคือ เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ เนื่องจากทางระบายน้ำของโครงการมีไม่เพียงพอและมีวัชพืชอุดตันทางน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงคลองได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาง การเกษตร อีกทั้งความสูงของคันคลองและความลาดชันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทำให้ชาวบ้านเดินทางไปทำการเกษตรและขนย้ายผลผลิตได้ยากลำบาก