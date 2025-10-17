รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี หารือร่วมแนวทางจัดทำ หนังสือประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี

นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำ หนังสือประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ดังกล่าว เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวความเป็นมาของเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาเมือง เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของบ้านเกิดเมืองเพชรบุรี ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการในอนาคต อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลต้นฉบับอย่างรอบด้าน เพื่อจัดทำหนังสือที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีอย่างแท้จริง
