EP ร้องคุมเข้มโซเชียลมีเดียในเยาวชน หวั่นกระทบสุขภาพจิต-ความปลอดภัย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม วันนี้ (17 ต.ค.) ว่า สมาชิกรัฐสภายุโรป (อีพี) เรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์ทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดอายุขั้นต่ำในการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ไว้ที่ 16 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดภายในและคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐสภายุโรป รับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติเสนอไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เข้าถึงโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม
นอกจากนั้น ยังมีการเรียกร้องให้มีการปรับ และห้ามแพลตฟอร์มที่ละเมิดกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายการให้บริการดิจิทัล (ดีเอสเอ) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีออนไลน์ต่อเด็ก ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้านสุขภาพจิตและความปลอดภัย
