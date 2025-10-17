xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 7.25 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,688.75 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,284.21 จุด ลดลง 7.25 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.56 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,688.75 ล้านบาท