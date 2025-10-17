นายกฯ สั่งรองนายกฯ หารือผู้นำเหล่าทัพกรณี MOU43-44 ก่อนมีมติอีกครั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมกับผู้นำเหล่าทัพในวันนี้ (17 ต.ค.) เพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากไทยกำลังถูกกดดันในการลงนามสันติภาพ กัวลาลัมเปอร์ กับกัมพูชา ในการประชุมสุดยอด Asean Summit 26-28 ตุลาคมนี้
ทั้งนี้ นายอนุทิน มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย หารือกับผู้นำเหล่าทัพ และแสดงความเห็น กรณี MOU43-44 ก่อนมีมติอีกครั้ง
