ผู้นำสหรัฐฯ เชื่อการช่วยให้หยุดยิงในฉนวนกาซา เป็นแรงหนุนรัสเซียยุติสงครามยูเครน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์ Truth Social อัพเดทเรื่องการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เมื่อวานนี้ (16 ต.ค.) โดยระบุว่า บรรยากาศการพูดคุยดำเนินไปด้วยดี และเห็นพ้องกันว่า จะประชุมแบบพบกันในกรุงบูดาเปสต์ ของฮังการี ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อหารือแนวทางการยุติสงครามในยูเครน
นายทรัมป์ เชื่อว่า ผลสำเร็จจากการที่สหรัฐฯ ช่วยผลักดันให้มีการหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาเมื่อเร็วๆ นี้ จะเป็นแรงผลักดันให้รัสเซียยอมยุติสงครามในยูเครน
