ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 68,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 12:35 น. (ครั้งที่ 14) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 67,200.00 บาท รับซื้อ 67,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 68,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,764.08 บาท