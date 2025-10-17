เกาหลีใต้เผยพลเมือง 59 คน ยังติดขั้นตอนของกัมพูชา กลับประเทศไม่ได้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันนี้ (17 ต.ค.) ว่า แหล่งข่าวระดับสูงในคณะทำงานพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งเดินทางไปยังกัมพูชา เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพนมเปญ เกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ และการช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ซึ่งถูกล่วงลวงให้เข้าสู่ขบวนการดังกล่าว ว่า ยังคงมีการเจรจากับหน่วยงานของกัมพูชา เกี่ยวกับการผลักดันพลเมืองเกาหลีใต้อีก 59 คน ให้เดินทางกลับประเทศ
ทั้งนี้ กระบวนการยังคงติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนทางเทคนิค และการบริหารจัดการของฝ่ายกัมพูชา จึงยังไม่สามารถประกาศได้ว่า จะนำตัวชาวเกาหลีใต้ทั้ง 59 คน กลับประเทศได้เมื่อใด
