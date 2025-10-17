ข่าวปลอม อย่าแชร์! ฮั่วเซ่งเฮงชวนลงทุนผ่านไลน์ hsh_online69 รับรองโดย ก.ล.ต.ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เรื่อง ฮั่วเซ่งเฮงเปิดให้ลงทุนผ่านไลน์ hsh_online69 โดยมีโลโก้ ก.ล.ต. รับรองความปลอดภัยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. เตือนภัยนักลงทุน ไลน์ไอดี hsh_online69 มีการแอบอ้างนำโลโก้ ก.ล.ต. ไปใช้ในการชักชวนลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ก.ล.ต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับรองการลงทุนดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ที่ได้รับข้อมูลอาจเข้าใจผิดจนเกิดความเสียหายหากหลงเชื่อเข้าลงทุนได้
