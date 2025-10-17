กกต.สมุทรสงครามเผยแนวทางหาเสียงเลือกตั้งนายก อบต. - สมาชิกสภา อบต.

น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.) สมุทรสงคราม เปิดเผยถึงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภา อบต.ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่ง กกต.ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ทั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.แล้ว คือวันที่ 1-5 ธันวาคม 2568 และวันลงคะแนนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.
สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครนั้น สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ แต่ต้องแจ้งวิธีการใช้สื่อดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หรือการนำชื่อผู้สมัครไปใช้โจมตีฝ่ายตรงข้าม
ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจพบการใช้ชื่อปลอม หรือเพจปลอมในการหาเสียง จะดำเนินการแจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อสั่งการให้แก้ไขหรือลบทิ้งทันที และหากผู้สมัครไม่ดำเนินการตามคำสั่ง อาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากสำนักงาน กกต. โดยตรง
