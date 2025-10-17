xs
ราคาทองครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 68,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 11:04 น. (ครั้งที่ 7) ราคาปรับขึ้นอีก 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 67,400.00 บาท รับซื้อ 67,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 68,200.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,961.16 บาท