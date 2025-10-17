เงินบาทเปิดวันนี้ อ่อนค่าเล็กน้อย อยู่ที่ 32.58 - 32.60 บาทต่อดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (17 ต.ค.) เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.58 - 32.60 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมยังคงแกว่งตัวเป็นกรอบ ตามจังหวะการย่อตัวลงมาบางส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกตามแรงขายทำกำไร หลังจากที่ราคาทองพุ่งขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่อีกครั้ง แต่กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเพิ่มเติมในระหว่างวันอาจเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจาก Sentiment ของเงินดอลลาร์ ยังคงถูกกดดันจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การชัตดาวน์ของหน่วยงานราชการสหรัฐ และการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้ และปีหน้า
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.65 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายน ของยูโรโซน ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และประเด็นชัตดาวน์ของสหรัฐฯ
