ชาวเกาหลีใต้ 2 คน ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้ว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ทางการเกาหลีใต้ ยืนยันว่า ชาวเกาหลีใต้ 2 คน ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา ได้เดินทางกลับถึงประเทศแล้ว ขณะที่อีก 59 คน รอเนรเทศภายในวันนี้ (17 ต.ค.)
ทั้งนี้ ชาวเกาหลีใต้ทั้งสองคน ได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนวันนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 63 คน ที่ถูกจับในกัมพูชา ขณะที่ก่อนหน้านี้ มีอีก 2 คน ถูกส่งกลับมาก่อนหน้า แต่ยังไม่ชัดเจนว่า ทั้ง 4 คน ถูกเนรเทศโดยทางการ หรือสมัครใจกลับเอง
ทั้งนี้ ชาวเกาหลีใต้ทั้งสองคน ได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนวันนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 63 คน ที่ถูกจับในกัมพูชา ขณะที่ก่อนหน้านี้ มีอีก 2 คน ถูกส่งกลับมาก่อนหน้า แต่ยังไม่ชัดเจนว่า ทั้ง 4 คน ถูกเนรเทศโดยทางการ หรือสมัครใจกลับเอง