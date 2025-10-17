"อัยรินทร์" เดินทางเข้าทำเนียบฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังรับตำแหน่งรองโฆษกฯ นายกฯ

วันนี้ (17 ต.ค.) เวลา 09.33 น. น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล หลังเข้ารับตำแหน่ง รองโฆษกนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ
น.ส.อัยรินทร์ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้ดำรงตำแหน่ง รวมถึงขอบคุณโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมนำความคิดที่สร้างสรรค์ในการนำเสนอนโยบายต่างๆ ไปสู่ประชาชน จะใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยจะเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เป็นโฆษกของคนรุ่นใหม่ ที่สื่อสารง่ายและตรงประเด็น รวดเร็ว ไม่เน้นการใช้ภาษาราชการ ตรงใจประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
