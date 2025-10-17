xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ -5.11 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 4,845.63 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ต.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,286.35 จุด ลดลง 5.11 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.40 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4,845.63 ล้านบาท