xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 2 ขึ้นอีก 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 09:34 น. (ครั้งที่ 2) ราคาขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 67,100.00 บาท รับซื้อ 67,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,900.00 รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,657.96 บาท