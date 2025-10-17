แผ่นดินไหว 6.1 แมกนิจูด ใกล้ชายฝั่งทางเหนือเกาะมินดาเนา ไม่มีเตือนภัยสึนามิ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันนี้ (17 ต.ค.) ว่า สำนักงานสำรวจธรรีวิทยาสหรัฐ ( ยูเอสจีเอส ) รายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.1 แมกนิจูด ที่ระดับความลึกลงไปใต้ทะเลราว 61 กิโลเมตร ใกล้กับเมืองดาปา ในจังหวัดจังหวัดซูรีเกาเดลนอร์เต ทางตอนเหนือของเกาะมินดาเนา ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อเวลา 07.03 น. ตามเวลาท้องถิ่น ( 06.03 น. ตามเวลาในประเทศไทย )
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการเกิดความเสียหาย และไม่มีการเตือนภัยสึนามิ อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห์ หลังแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 และ 6.7 แมกนิจูด บริเวณภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 8 ราย
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการเกิดความเสียหาย และไม่มีการเตือนภัยสึนามิ อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห์ หลังแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 และ 6.7 แมกนิจูด บริเวณภาคตะวันออกของเกาะมินดาเนา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 8 ราย