รฟท.ฟ้องฯ ขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดง หวังสร้างรายได้เพิ่มเชิงพาณิชย์

วันนี้ (17 ต.ค.68) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การรถไฟฯ ยื่นฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติม เพื่อเพิกถอน หรือฟ้องขับไล่ ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดง อีก 9 แปลง ในกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3477, 24091, 3476, 3742, 3743, 115572, 9160, 3285 และ 30222 โดยเป็นกลุ่มที่ไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป ที่สำคัญ หากการรถไฟฯ ชนะคดี จะทำให้การรถไฟฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำที่ดินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วย