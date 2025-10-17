xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 1,600 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 09:13 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 1,600 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อ 66,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,700.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 65,460.88 บาท