EU ตั้งเป้าใช้ "โดรน" ป้องกันการบุกรุกชายแดนอย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 70

คณะกรรมาธิการยุโรป หารือแผนต่อต้านโดรนเพื่อปกป้องน่านฟ้าสหภาพยุโรปจากการละเมิดของรัสเซีย หลังจากที่มีรายงานการบุกรุกหลายครั้ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือธงหลายโครงการของสหภาพยุโรปเพื่อเตรียมความพร้อมหากถูกรัสเซียโจมตี ในขณะที่สงครามในยูเครนที่ดำเนินมายาวนานกว่า 3 ปียังคงดำเนินต่อไป
สหภาพยุโรป หรือ EU ตั้งเป้าหมายให้เทคโนโลยีกำแพงโดรนสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2570 โดยเป็นการใช้โดรนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ชายแดน ในการตรวจตราและป้องกันการบุกรุก
