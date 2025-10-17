อุตุฯ เตือนไทยตอนบนยังมีฝนฟ้าคะนอง ส่วนใต้ยังมีฝนตกหนักหลายแห่ง

กรมอุุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (17 ต.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
ทั้งนี้ พายุดีเปรสชัน บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่า จะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2568
