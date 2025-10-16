xs
สภาพอากาศทุ่มนี้ มีฝนเล็กน้อยในปราจีนฯ - ฉะเชิงเทรา หากไม่เปลี่ยนทิศจะเข้ากรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน แต่มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในจังหวัดปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และอาจเข้าพื้นที่ กทม. หากไม่เปลี่ยนทิศทาง หรืออ่อนกำลังลง